Ucrainenii sustin ca atacul GoldenEye a fost opera serviciilor Kremlinului. Romania, printre cele mai afectate tari

Ucraina a acuzat sambata dupa-amiaza serviciile secrete ruse de implicare in atacul cibernetic global de la inceputul saptamanii, care a lovit puternic institutiile guvernamentale, bancile, companiile si aeroporturile ucrainene, dar s-a raspandit rapid in intreaga lume, inclusiv in Rusia, Romania, Germania, Marea Britanie, Danemarca, Spania, SUA si chiar Australia, scrie Reuters.

Reprezentantii Seviciului Securitatii de Stat (SBU) au sustinut ca in spatele ultimului atac cibernetic s-au aflat aceiasi hackeri, care in decembrie 2016 au vizat sistemul financiar, transporturile si facilitatile energetice din Ucraina cu TeleBots si BlackEnergy.

”Datele disponibile, inclusiv cele obtinute in cooperare cu acele companii internationale de securitate cibernetica, ne dau motive sa credem ca aceleasi grupari de hackeri sunt implicate in ambele atacuri”, se arata intr-un comunicat al SBU.

De asemenea, ucrainenii sustin ca aceste date demonstreaza implicarea serviciilor secrete din Federatia Rusa.

Anterior, SBU a anuntat ca a confiscat vineri mai multe echipamente ce apartin unor agenti rusi si au fost folosite pentru a lansa atacurile cibernetice din mai si iunie, adica WannaCry si GoldenEye.

”Principalul scop al acestui virus este de a distruge date importante, de a bloca munca institutiilor publice si private, precum si de a produce panica printre oameni”, sustine SBU.

Ransomware-ul GoldenEye a blocat sistemele informatice a mii de firme din peste 60 de tari, pornind din Rusia si Ucraina, dar extinzandu-se cu rapiditate in Europa Vestica, Statele Unite si chiar Australia.

Printre companiile vizate de ultimul atac cibernetic de tip ransomware, care s-a raspandit extrem de rapid marti dupa-amiaza din Ucraina si Rusia spre Europa Vestica, se numara si multinationale precum Rosneft PJSC, A.P Moller-Maersk si Grupul WPP. De asemenea, peste 80 de companii ruse si ucrainene au fost initial tinta atacului cibernetic cu ransomware-ul GoldenEye.

Directorul Europol, Rob Wainwright, a anuntat ca agentia ”raspunde urgent” in urma noului atac cibernetic si colaboreaza ”cu statele membre si cu partenerii cheie din industrii pentru a stabili natura intreaga a acestui atac cibernetic”.

De asemenea, mai multi operatori de telecomunicatii au fost afectati de virus, care se raspandeste asemenea ransomware-ului WannaCry.

O companie rusa de securitate cibernetica sustine ca utilizatorilor li s-au cerut 300 de dolari in criptovaluta pentru a-si debloca calculatoarele blocate de GoldenEye.

Gigantul Rosneft - cea mai mare companie petroliera a Rusiei - a anuntat ca a reusit sa evita consecinte serioase in urma atacului cibernetic, dupa ce a trecut la ”un sistem de rezerva pentru gestionarea proceselor de productie”.