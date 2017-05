Un atac cibernetic de proportii a lovit zeci de mii de computere din toata lumea. Au fost afectate institutii si companii din aproape o suta de tari - VIDEO

Ciaran MARTIN, CENTRUL NATIONAL BRITANIC PENTRU SECURITATE: ”Ne confruntăm cu un atac informatic global împotriva a mii de organizaţii şi persoane individuale în zeci de ţări.”

A fost haos in spitalele din Marea Britanie, tara cea mai afectata de atacul cibernetic, numit de presa drept unul apocaliptic. Doctorii nu aveau acces la agenda programarilor sau orarul interventiilor medicale. Hackerii au blocat calculatoarele si au cerut rascumparare – 300 de dolari in moneda virtuala Bitcoin pentru a le debloca.

Ben RAPP, DIRECTORUL UNEI FIRME DE SECURITATE IT: ”În general, computerul este infectat pe baza unui e-mail. Utilizatorul primeşte un e-mail cu un ataşament. Odată ce îl deschizi şi urmezi instrucţiunile de acolo, se descarcă programul informatic de tip “ransomware” şi preia controlul computerului tau, blocând fişierele.”

In total au fost inregistrate peste 75 de mii de atacuri in aproape o suta de tari. In Rusia, ministerele de Interne si cel pentru Situatii de Urgenta, precum si cea mai mare banca Sberbank au anuntat ca au fost vizate de atacul numit “WannaCry”, in traducere “Vrei sa plangi”.

Peste o mie de calculatoare au fost infectate, insa autoritatile sustin ca au reusit sa localizeze virusul si au respins atacul. In schimb in Romania atacul cibernetic a afectat constructorul auto Dacia, care si-a sistat activitatea, iar o parte dintre angajati au fost trimisi acasa.

Reprezentantii companiei au anuntat ca au constituit o celula de criza pentru a analiza situatia. Mai multe companii spaniole par sa fie printre victime. Gigantul telecomunicatiilor Telefonica a anuntat ca se confrunta cu un “incident de securitate informatica”.

”Un mesaj a apărut pe computer, iar ecranele s-au stins. Colegii mi-au spus să închid calculatorul şi asta am făcut.”

Si cea mai mare companie de transporturi din Germania, gigantul american de curierat FEDEX, dar si o primarie din Suedia au anuntat ca au fost tinta hackerilor. In toate cazurile au fost solicitari de rascumparare, iar presa scrie ca unii au platit deja pentru ca calculatoarele sa fie deblocate.

”Nu am mai văzut niciodată aşa ceva, ca în 24 de ore virusul să se răspândească în atâtea ţări şi continente. S-ar putea să treacă câteva săptămâni sau luni, sau poate niciodată nu vom afla cine stă în spatele atacului.”

Printre tarile cele mai afectate de atacul cibernetic de proportii se numara Rusia, Ucraina, China si Taiwan. Expertii spun ca daunele provocate de virus sunt de cateva sute de milioane de dolari, iar cifra ar putea fi si mai mare daca hackerii nu vor fi opriti.

Deocamdata nu este clar cine se ascunde in spatele atacului informatic, insa presa britanica scrie ca un grup de hackeri cu legaturi in Rusia ar fi la originea acestuia. Dovezi in acest sens insa nu au fost aduse.