Un nou centru StarNet si-a deschis usile la Chisinau. Unde gasim noul oficiu - VIDEO

Aurelia SALICOV, Director StarNet Soluţii: "Clientii nostri pot beneficia de oferte incepand cu 190 lei...incluse."

Pe langa sortimentul bogat de accesorii pentru calculatoare, ambianata placuta si moderna, in cadrul noului oficiu, clientii vor beneficia si de oferta promotionala de la StarNet, care propune navigarea pe internet la cea mai mare viteza, comunicare fara limite – 1.200 de minute in retea plus 60 de minute nationale fixe, explorarea celei mai variate grile TV pe noul televizor inclus in orice abonament Triple Play.

Alexei MUNTEANU, Director Marketing StarNet Soluţii: "Continuam sa amplasam puncte de vanzare star shop...calcul. O sa fie o grila larga de produse...un timp mai scurt. Anul acesta avem preturi foarte bune la TV, 380 de lei lunar...de piata."

"sigur ca e mai bine, e mai larg, confortabil..oameni frumosi, tineri. Eu sunt multumita."

"sunt demult client Starnet."

"Cunosc ceva din viteza internet si am optat..pt acest serviciu de telecomunicatii."

StarNet va continua să creeze posibilităţi şi condiţii pentru un acces uşor la serviciile de comunicaţii electronice, fiind tot mai aproape de clienţi.