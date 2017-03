Un roman a primit notificare pe Facebook ca i se inchide profilul pentru ca este fals. Ce a urmat dupa ce a deschis linkul

Mai exact, ii trimit notificari victimei in care ii spun ca a fost reportata ca avand profil fals iar pagina va fi inchisa. De teama sa nu isi piarda contul virtual, credulii acceseaza un site unde li se cer datele cardului.

Odata introduse, hotii golesc conturile. Cei vizati au in special pagini oficiale, pentru companiile lor.

Traian are o afacere in Bucuresti si a fost atacat de hackeri. A primit o notificare pe pagina de socializare a uneia dintre companiile sale.

Mesajul este in limba engleza si parea ca vine din partea Facebook. I se spunea ca profilul ii va fi inchis, iar daca nu vrea ca firma sa sa-si piarda identitatea virtuala sa accese un link.

Traian Ispasiu, victima: "Mi-a cerut sa ma autentific. Am dat click pe acest link, s-a deschis si, in situatia aceasta, te pune sa confirmi datele de pe Facebook, dupa aceea te duce in parte de confirmare a cardului."

Madalin Dumitru, expert Cyber Smart Defence: "Folosesc cat mai mult elementul de teama - teama de a nu-ti pierde contul. Like-urile, fanii, introduci acest cont pentru a-ti tine contul de facebook activ."

Insa, odata introduse datele cardului, esti la mana hackerului, care pune stapanire pe cont. Si daca mai ai si ghinionul ca el sa fie online fix in momentul in care i-ai oferit datele, iti goleste contul instant. N-a fost insa si cazul lui Traian, un roman care s-a gandit, intr-un final, sa verifice si pagina de pe care a primit notificare initiala.

Traian Ispasiu, victima: "Vad - de fapt - ca sunt doar 3 like-uri si, de fapt, e o pagina. Din momentul acela, mi-am schimbat parolele instant si mi-am muta banii din cont”

Totodata, a solicitat bancii sa-i blocheze si cardul, iar toata procedura a fost facuta fara ca hakerul sa actioneze. Grav este ca, intr-o singura zi, o companie din Bucuresti, specializata in securitate cibernetica, a primit 5 solicitari pentru rezolvarea unor astfel de atacuri informatice.

Madalin Dumitru, expert Cyber Smart Defence: "Trebuie sa facem setari foarte restrictive cand vine vorba de cine ne poate trimite mesaje pe Facebook, sa nu lasam sa fim TAG-uiti de catre cei care nu sunt in lista noastra de prieteni si, in general, profilul sa nu fie public"

Expertii in securitate cibernetica sustin ca acest tip de atac este in floare si ii sfatuiesc pe utilizatori sa fie mult mai atenti.