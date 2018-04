Unite - operatorul numarul 1 in calitate voce

Unite a primit certificarea de operator cu cea mai inalta calitate voce, din tara. In martie 2018, Systemics PAB - unul dintre liderii internationali in domeniul studiului calitatii retelelor, a efectuat masurari cu privire la experienta in utilizarea serviciilor voce a tuturor operatorilor din tara Potrivit rezultatelor, Unite a obtinut cel mai mare scor in cadrul testarii, dintre toti operatorii si ofera cea mai inalta calitate si experienta voce.