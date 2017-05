Virusul Wanna Cry, care a paralizat mii de computere in peste 150 de tari, continua atacurile cibernetice in Asia - VIDEO

Virusul Wanna Cry, care a paralizat mii de computere in peste 150 de tari, continua atacurile cibernetice in Asia. Organizatii din Japonia au anuntat ca peste 2 mii de calculatoare au fost lovite. La fel s-a intamplat si in Coreea de Sud, cu alte 5 companii mari. Intre timp, reprezentantii Microsoft au criticat dur actiunile mai multor guverne si au spus ca cele intamplate trebuie sa reprezinte un semnal puternic, pentru a lua masuri rapide in acest sens.