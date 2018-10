GĂSIȚI FĂRĂ SUFLARE

Doi soti din Cimislia au fost gasiti fara suflare in propria lor locuinta. Se presupune ca acestia s-au intoxicat cu monoxidul de carbon emanat din soba.

A FACUT PORCHE-UL ZOB

Un Porche a fost distrus in urma unui accident produs in aceasta dimineata in capitala. Nicio persoana nu a fost ranita.