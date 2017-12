DE LA STRASBOURG, ÎN SUA

De la Strasbourg, Vlad Plahotniuc a zburat peste ocean. Liderul PD, care nu are nici o functie in stat se afla in fruntea unei delegatii a coalitiei de guvernare.

ÎNAPOI LA ÎNCHISOARE

Un barbat din Soroca va sta 8 ani la puscarie pentru escrocherie. Ispasind o alta pedeapsa i-a promis unei femei ca se va insura ea, daca aceasta ii va da 100 de mii de le. Ajuns in libertate a disparut cu tot cu bani.