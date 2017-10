RISCĂ SĂ RĂMÂNĂ FĂRĂ CASĂ

Casa unei familii din capitala este in pericol de a se prabusi in orice clipa de pamant. Din cauza unor beciuri foarte vechi, care trec sub locuita, podeaua intr-o camera s-a surpat, iar peretii au crapat din toate partile.

ZI TENSIONATĂ IN BARCELONA

Toti ochii vor fi atintiti azi asupra Parlamentului Cataloniei, unde presedintele regiunii urmeaza sa tina un discurs. Multi presupun ca liderul de la Barcelona ar putea proclama independenta.