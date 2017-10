MAIA SANDU AUDIATĂ LA PROCURATURĂ

In termen de 30 de zile procuratura va decide daca deschide dosar pe numele lui Vlad Plahotniuc in urma denuntului depus de Maia Sandu. Liderul PAS a fost audiata astazi in calitatea de martor.

PIAN IN PARC

In parcul Valea Tradafirilor, a fost instalat un pian, la care vor putea canta toti doritori.