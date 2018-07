Stirile Pro TV de la ora 13:30 cu Patricia Podoleanu - 06.07.2018

ZI DE DOLIU

Este zi de doliu national in Republica Moldova in memoria miilor de moldoveni deportati acum 69 de ani in Siberia. Ceremonii de comemorare au avut loc la Guvern si la monumentul din alea garii.

ACCIDENT FATAL LA ANENII NOI

Un tanar de 18 ani a murit noaptea trecuta la Anenii Noi, iar prietenul sau de 16 ani a fost ranit. Cei doi se aflau pe un scuter care s-a izbit de un copac.