ÎNTÂLNIRE ISTORICĂ

Donald Trump si Kim Jong-un, care s-au amenintat anterior cu un razboi nuclear, si-au strans astazi mainile calduros. Dupa discutii au semnat un acord istoric.

CARANTINĂ LA MERENI

Satul Mereni unde a fost depistat un focar de pesta porcina este in carantina pentru 60 de zile. Nimeni nu are voie sa intre in localitate cu carne de porc.