Stirile Pro TV de la ora 13:30 cu Patricia Podoleanu - 12.09.2018

FACILITĂȚI PENTRU ANGAJAȚII SIS

La o zi dupa ce SIS a expulzat cei 7 profesori turci, democratii au inregistrat in Parlament un proiect de lege care prevede facilitati pentru angajatii SIS.

AU GĂTIT ÎN FAȚA CAMERELOR

Vladimir Putin a gatit clatite cu icre negre, impreuna cu presedintele Chinei si a dat peste cap cateva pahare cu vodka, in timpul forumului economic, care are loc in aceste zile in Extremul Orient rus.