A VRUT SĂ APRINDĂ FOCUL CU BENZINĂ

O adolescenta de 15 ani din Stefan Voda a ajuns cu arsuri la spital, dupa ce a incercat sa aprinda focul in soba cu benzina.

RĂMÂN ÎN AREST

Unul dintre suspectii retinuti in cazul barbatului ucis in bataie in fata unui club din capitala a fost plasat in arest la domiciliu, iar celalalt a primit inca 30 de zile de arest.