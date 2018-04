ADUS LA CHIŞINĂU CU SMURD-UL

Un barbat de 69 de ani din Stefan Voda a fost adus la Chisinau cu un elicopter SMURD. Barbatul se afla in coma, dupa ce a cazut dintr-un tractor si s-a lovit la cap.

ÎNTÂLNIRE ISTORICĂ

O intalnire istorica are loc in aceste momente in Coreea de Sud. Liderul de la Phenian a trecut granita si a dat mana cu omologul sau de la Seul.