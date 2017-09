NOI DETALII ÎN CAZUL BRĂGUȚĂ

Au aparut noi detalii in cazul lui Andrei Braguta, tanarul decedat in penitenciar. Avocatii PROMO-LEX spun ca politistii si procurorii stiau, ca el are probleme psihice.

S-AU MULȚUMIT DOAR CU VĂZUTUL

Atacantul de la Real Madrid, Gareth Bale a ajuns aseara la Chisinau. Pe aeroport, fotbalistul si-a ignorat fanii, care il vor putea urmari in aceasta seara, pe stadionul Zimbru, in meciul Moldova- Tara Galilor .