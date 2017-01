ACCIDENTE PE ZĂPADĂ



Accidentele au fost astazi la ordinea zilei atat in tara cat si in capitala. La Hancesti doi consuli au ajuns cu masina intr—un sant, iar la Chisinau un autobuz de ruta a intrat in trei masini parcate pe bulevarudul Negruzzi.

AU MERS DUPĂ AGHEASMĂ

Pentru crestinii ortodocsi de stil vechi astazi este ajunul Craciunului, iar cei care au sarbatorit deja pe nou, au luat astazi agheasma de boboteaza.