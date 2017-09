AU MERS LA EXERCIȚII ÎN UCRAINA

Militarii moldoveni au mers la exercitii in Ucraina, iar Igor Dodon, care s-a opus vehement si chiar a suspendat decizia de ieri a Guvernului, a cerut ca cei care au plecat sa fie retrogradati.

AMBUTEIAJE ŞI AGLOMERAȚIE MATINALĂ

Inceputul de an scolar a aglomerat traficul in capitala. Strazile sunt pline de masini, iar mijloacele de transport in comun, fac fata cu greu numarului mare de pasageri.