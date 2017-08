AR PUTEA SCĂPA DE JUDECATĂ

Absolventii de la medicina care muncesc in spitale publice, nu neapatat in cele in care au fost repartizati, ar putea sa nu mai fie obligati sa intoarca statului, banii pentru studiile la buget.

ÎNECAȚI ÎN PRUT

Doi tineri moldoveni din Ungheni au fost gasiti inecati in raul Prut. Ei au fost scosi din apa de catre salvatorii de la Iasi.