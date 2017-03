Stirile Pro TV de la ora 17:00 cu Anisoara Loghin - 09.03.2017

NOTĂ DE PROTEST

Oficialii moldoveni sunt indemnati sa evite deplasarile in Federatia Rusa deoarece ar fi supusi unui tratament abuziv. Se arata intr-o nota de protest inmanata astazi Ambasadorului rus la Chisinau, de catre Pavel Filip si Andrian Candu.

SE DEMOLEAZĂ O CLĂDIRE

O cladire de aproape un milion de euro a inceput sa fie demolata in sectorul Rascani al capitalei. In timp ce proprietarii se plang ca decizia este ilegala, inspectorii in constructie spun ca imobilul a fost ridicat neautorizat.