NOAPTE ÎN FRIG

In frig si-au petrecut noaptea 9 familii din capitala care s-au pomenit ieri fara gaz. Furnizorul nu le-a putut oferi explicatii pentru aceasta situatie.

CAPITALA, FĂRĂ 500 DE COPACI

500 de arbori vor fi defrisati in acest an in Chisinau, anunta intreprinderea Spatii Verzi. Cativa alesi locali se declara impotriva lucrarilor.