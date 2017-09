DUPA CINCI ANI A FOST PRINS

Un barbat din Straseni risca 15 ani de inchisoare pentru ca si-a omorat prietenul cinci ani in urma. Politia abia acum a reusit sa-l prinda.

NE PREGĂTIM DE ZIUA VINULUI

Prigatirile pentru ziua Vinului sunt in toi. In acest an, autoritatile au pus la dispozitie vouchere pentru degustare. Cu 150 de lei doritorii vor putea savura pana la 20 de feluri de vin.