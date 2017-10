4 ANI ÎN LOC DE 7

Soferul care anul trecut ar fi provocat un accident la intrarea in Truseni, in urma caruia a murit un tanar, ar putea sta la inchisoare 4 ani si nu 7 ani, asa cum prevede legea in astfel de cazuri. Suspectul si-ar fi recunoscut vina si a cerut sa fie judecat in procedura simplificata.

EXPLOZIE ÎN CAPITALA SOMALIEI

Atac cu bomba in capitala Somaliei. Aproape 300 de oameni au murit, iar alti 500 au fost raniti.