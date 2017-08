DE LA EDINEȚ, CU SMURD-UL

1. Un adolescent de 16 ani a fost adus in capitala de la Edinet cu un elicopter Smurd Iasi. El a ajuns in coma dupa un grav accident.

RĂMÂNE ÎN AREST?

2. Curtea de Apel decide astazi daca Dorin Chirtoaca ramane in arest la domiciliu. Sedinta are loc in aceste momente.





ŞI-A OMORÂT PĂRINȚII

3. Un individ de 25 de ani din Cantemir si-a ucis parintii adoptivi, dupa care a fugit. Prins de politie, el a povestit cum a comis crima.