LA MULȚI ANI, GHEORGHE URSCHI!

Gheorghe Urschi implineste astazi 69 de ani. De dimineata, regele umorului a fost felicitat de mai multi interepreti.

I-AU FURAT PARII

Un vinificator din Causeni s-a pomenit pentru a doua oara intr-un an fara pari in plantatia de vita de vie. Stalpii i-au fost furati, iar politia nu are niciun suspect.