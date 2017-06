Stirile Pro TV de la ora 17:00 cu Anisoara Loghin - 30.06.2017

OD ROŞU LA SUD

1. Pregatiti-va pentru o zi incendiara. Maine vom avea cod portocaliu de canicula in centrul tarii si chiar rosu, la sud. 40 de grade vor fi la umbra.C

CANICULĂ CU FURTUNI

2. Intre timp, fenomenele extreme fac prapad in tara. Aseara, in nordul tarii, o furtuna violenta a doborat copaci si a smuls acoperisuri, iar in capitala, vijelia a inundat un bloc.

LOVITĂ DE TROLEIBUZ

3. O femeie a fost lovita de un troleibuz pe o trecere de pietoni din sectorul Rascani. Ea se afla in stare grava la spital.