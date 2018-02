Stirile Pro TV de la ora 17:00 cu Tatiana Nastas - 02.02.2018

AU AJUNS ACASĂ ÎN SICRIE

Cei doi moldoveni, care au decedat in teribilul accident din Rusia au fost adusi acasa in sicrie noaptea trecuta. Femeia, care la fel este din Moldova, va fi inmormantata in Federatia Rusa.

SE CAUTĂ PROPRIETARUL BANILOR

Proprietarul celor 20 de mii de lei pierduti ieri la Piata Centrala inca nu a fost gasit. Politia studiaza imaginile de pe camerele de supraveghere.