VA CANDIDA LA PARLAMENTARE?

Igor Dodon ar putea candida la parlamentarele din toamna pe listele Partidului Socialistilor – a anuntat astazi chiar seful statului la Sedinta Consiliului Republican al formatiunii.

ALEEA TERMOELECTRICA

Termoelectrica are propria alee in oras. Muncitorii institutiei au amenajat in parcul Rascani banci si parcari pentru biciclete confecxtionate din tevi vechi.