Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Patricia Podoleanu - 10.06.2018

ŞI-A RECUNOSCUT VINA

Imigrantul irakian, retinut in cazul adolescentei de 14 ani, care ar fi moldoveanca, ucisa in Germania, a povestit cum s-a intamplat totul.

FESTIVAL AROMAT ŞI DULCE LA SADOVA

Festivalul Capsunii si Mierii are loc la Sadova in satul de bastina al lui Igor Dodon. Pe langa capsuni in centrul atentiei a fost presedintele si interpretul Filip Kirkorov, care astazi a devenit artist al poporului in Republica Moldova.

DRUMURILE NOASTRE, LA COADA CLASAMENTULUI

Moldova este codasa intr-un clasament privind calitatea drumurilor. La numarul de gropi si kilometri de asflat proaspat asternut suntem dupa Zimbabwe si Nigeria.