Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Patricia Podoleanu - 17.11.2018

L-AU SĂPAT ŞI... L-AU LĂSAT

Locatarii unui bloc din sectorul Botanica sunt nemultumiti ca un sant de cateva zeci de metri a aparut in curtea lor, iar copiii pot sa cada in el. Cine e responsabil, va spunem in jurnal.

SĂRBĂTOARE PENTRU COPIII NĂSCUȚI PREMATUR

De Ziua Mondiala a Copiilor nascuti prematur, la spitalul municipal numarul 1 din capitala a fost sarbatoare, unde mai multi parinti, alaturi de picii lor, si-au spus povestile.

GRIJILE MOLDOVENILOR

Coruptia, salariile mici si somajul raman a fi cele mai mari probleme pe care le au moldovenii – arata un sondaj de opinie.