Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 03.02.2017

SOLIDARI CU VECINII DE PESTE PRUT

In semn de solidaritate cu romanii, cateva zeci de oameni au manifestat in aceasta seara in centrul capitalei, fata de modificarile votate de Guvernul Romaniei.

A PATRA ZI DE PROTESTE

Peste Prut astazi este a patra zi de proteste. Mii de oameni au iesit in strada revoltati de adoptarea celor doua ordonante de urgenta, care-i scutesc de puscarie pe mai multi politicieni romani.

A RĂMAS FĂRĂ BOLIZI

Valerian Manzat a ramas fara doi bolizi de lux. Dupa perchezitiile de aseara, masinile avocatului au fost duse in parcarea Centrului Anticoruptie.