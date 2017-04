Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 03.04.2017

TRIBOI, ÎN AREST LA DOMICILIU

Valeriu Triboi, retinut vineri, va sta urmatoarea luna in arest la domiciliu. Procurorii cer ca viceministrul economiei sa fie suspendat din functie.

PARCĂRILE CU PLATĂ, CRITICATE

Socialistii acuza primaria ca pune la cale o schema de spalare de bani prin proiectul parcarilor cu plata. Directia transport neaga acuzatiile.

VICEPREŞEDINTE MAIB, REȚINUT

A fost retinut unul dintre vicepresedintii MoldovaAgroindbank. El este acuzat de abuz in serviciu in dosarul in care figureaza si Leonid Talmaci.