Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 03.10.2018

BĂTUȚI, DAR NU DE MEDICI?

Nu medicii i-au batut pe pacientii de la Spitalul de Psihiatrie din Orhei, care erau plini de vanatai, arata rezultatele anchetei publicate de Ministertul Sanatatii.

ŞOR PROMITE COLHOZURI ŞI RAFINĂRII

Condamnat in dosarul BEM, Ilan Sor s-a lansat in campania pentru parlamentare. Primarul de Orhei a insirat o lista de promisiuni pentru cazul in care va ajunge la guvernare.

PLAHOTNIUC A ZIS, GABURICI A FĂCUT

Dupa ce liderul PD a promis, Ministerul Economiei a si facut. Programul “Drumuri bune 2”, anuntat de Vlad Plahotniuc a fost lansat de Chiril Gaburici.