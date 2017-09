Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 04.09.2017

PĂRINȚII PE POST DE BUCĂTARI

De saptamana viitoare toate gradinitele din capitala vor avea bucatari. Parintii care nu muncesc in aceasta perioada au decis sa gateasca pentru micuti.

CONSTRUCȚIE SUSPENDATĂ

Locatarii de pe strada Ion Luca Caragiale pot respira usurati. Dupa ce acum doua zile au facut galagie, primaria a suspendat lucrarile de constructie a blocului cu 10 etaje.

ACCIDENT CUTREMURATOR

Scene de groaza, intr-o spalatorie din Statele Unite. Un SUV a intrat in plin in cladire, doborand tot ce i-a stat in cale. Sase oameni au fost raniti.