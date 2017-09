Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 05.09.2017

IMPACT FATAL LÂNGĂ TOHATIN

Un tanar de 31 de ani a murit intr-un accident produs aseara lanaga Tohatin. Alte trei persoane au ajuns la spital.

NOI DETALII ÎN CAZUL BRĂGUȚĂ

Au aparut noi detalii in cazul lui Andrei Braguta, tanarul decedat in penitenciar. Avocatii PROMO-LEX spun ca politistii si procurorii stiau, ca el are probleme psihice.

CONSTANTINOV, REȚINUT PENTRU 72 DE ORE

Ex-presedintele Adunarii Populare din autonomia gagauza a fost retinut pentru 72 de ore, dupa ce a lovit cu masina un baietel de 7 ani. Copilul este in stare grava.