Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 09.01.2017

COD GALBEN DE NINSORI PUTERNICE

Pentru miercuri meteorologii au emis cod galben de ninsori puternice pentru centrul si sudul tarii.

ŞALARU A PLECAT DE LA PL



Anatol Salaru a parasit Partidul Liberal. Acesta a anuntat ca motive sunt mai multe si ca nu pleaca din politica.

UN AN DE LA SOACRA



A trecut exact un an de la tragedia din cafeneua La Soacra din capitala. Explozia a luat 4 de vieti si a mutilat pentru totdeauna mai multe destine. La ce etapa este ancheta si cine a fost pedepsit vedeti in jurnal.