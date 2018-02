Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 10.02.2018

ATACUL LUPILOR, LA CIMIŞLIA

Localnicii din Cimislia sunt alerta dupa ce o haita de lupi a inceput sa le sfasie animalele. In cateva zile fiarele au ucis mai multe capre si oi si chiar si caini.

ŞOR VA FI JUDECAT LA CAHUL

Dosarul lui Ilan Sor, in care acesta a fost condamnat la 7 ani si jumatate de inchisoare, va fi examinat de Curtea de Apel Cahul. A decis ieri Curtea Suprema de Justitie.

AVENTURĂ PE DRUMURILE TĂRII

Participantii la ultramaratonul inedit, care au pornit ieri pe ninsoare de la Ocnita, in aceasta seara au ajuns in capitala. Si-au propus in 55 de ore sa strabata peste 500 de km.