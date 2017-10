Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 10.10.2017

A VENIT IARNA ÎN ROMÂNIA

Peisaj de iarna, in plina toamna in Romania. In unele zone stratul de zapada a ajuns si la un metru.

AVEREA LUI SHOR

A pus fost publicata declaratia de avere a primarului de Orhei. Astfel, anul trecut Ilan Shor a primit un salariu de functie de 4 mii de lei, are insa un Bentley de 2,5 milioane de euro.

UN MOLDOVEAN A PROVOCAT O EXPLOZIE ÎN ITALIA

Un moldovean stabilit in Italia ar fi urcat la volan aproape in coma alcoolica si a intrat cu BMW-ul intr-o pompa de gaz, care a explodat la scurt timp. Inainde de deflagratie barbatul a reusit sa coboare din masina.