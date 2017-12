Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 11.12.2017

NU POT AJUNGE LA LONDRA

Ninsorile au creat haos in Marea Britanie. Zeci de zboruri au fost anulate, iar doua aeroporturi inchise. Din aceasta cauza nu au putut ajunge la Londra si zeci de moldoveni, care au stat ieri ore intregi pe aeroportul din Chisinau.

ACCIDENT ÎN APROPIEREA AUTOGĂRII DE SUD

Un BMW X5 a fost facut praf in aceasta dimineata, dupa ce a zburat de pe sosea si a ajuns intr-un sant in apropiere de autogara de Sud. Soferul a fost transportat in coma la spital.

CU CAUCIUCURI UZATE



Troleibuzele din capitala au intrat in iarna cu anvelope uzate. Seful de la Directia Transport spune ca nu sunt bani pentru cauciucuri noi.