RAFTURI GOALE

Doua sate din stanga Nistrului au ramas fara produse alimentare in magazine, din cauza ca aeroglisorul care ar trebui sa le duca nu functioneaza.

GAZUL LICHEFIAT, MAI SCUMP

S-a scumpit si gazul lichefiat, la doua zile dupa benzina si motorina. Cresterea accizului ar fi motivul.

PERCHEZIȚII LA INI

Ofiterii anticoruptie au descins in aceasta seara in biroul si in masina unui sef de sectie de la Inspectoratul National de Investigatii. Acesta este suspectat de trafic de droguri.