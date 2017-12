Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 12.12.2017

ÎNCĂ 12 ANI DE ÎNCHISOARE PENTRU PLATON

Iar Veaceslav Platon ar putea sta 30 de ani dupa gratii dupa ce a fost condamnat astazi la inca 12 ani de inchisoare in al doilea dosar. Sentinta a fost pronuntata in lipsa lui Platon.

MOARTE CU SEMNE DE ÎNTREBARE

Un cuplu din Anenii Noi a fost gasit fara suflare aseara. Barbatul era strangulat in casa, iar femeia asfixiata in masina. Politia vorbeste despre un caz de violenta in familie.

DORIN CHIRTOACĂ, LA FUNERALIILE REGELUI MIHAI

Dorin Chirtoaca va merge la funeraliile regelui Mihai. Instanta i-a permis primarului suspendat sa plece in Romania, une maine va ajunge sicriul cu trupul neinsufletit al monarhului.