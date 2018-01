Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 19.01.2018

NINSOAREA A TRECUT, ZĂPADA A RĂMAS

Numai ninge de aseara, insa zapada mai face probleme. In capitala trotuarele s-au transformat in patinoare, iar pe unele sosele din sudul tarii se circula, in continuare, in conditii dificile.

REFERENDUM, PE 4 MARTIE?

Referendumul de demitere a primarului de Balti Renato Usatii ar putea fi organizat pe 4 martie. Consiliul Municipal din oras a stabilit astazi data.

ÎMBULZEALA DE BOBOTEAZĂ

A fost imbulzeala mare astazi la catedrala mitropolitana, unde sute de oameni au venit sa ia agheasma. Politia a intervenit pentru a calma spirtiele.