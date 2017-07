Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 24.07.2017

DORIN CHIRTOACĂ S-A PLÂNS EUROPENILOR

Primarul capitalei va comparea in curand in fata judecatorilor. Dosarul sau a fost transmis in instanta. Chirtoaca ii acuza pe procurori de abuz si s-a plans intr-o scrisoare institutiilor europene.

TREI SĂPTĂMÂNI FĂRĂ APĂ CALDĂ

De astazi si pana pe 14 august, aproape 100 de blocuri din capitala vor ramane far apa calda. Termoelectrica s-a apucat de schimbat conductele.

NU SCĂPĂM DE CANICULĂ

Nu scapam de parjol. Meteorologii au prelungit codul galben de canicula.