Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 28.12.2016

A SĂRIT ÎN GOL DUPĂ O CEARTĂ

Un barbat de 43 de ani s-a aruncat de la etajul 6 al unui bloc din capitala dupa ce s-ar fi certat cu iubita. A murit pe loc.

PRIMA INIȚIATIVĂ A LUI DODON

Igor Dodon a semnat o initiativa legislativa, prin care cere anularea proiectului care transforma miliardul in datorie de stat. Pavel Filip l-a numit populist si a indemnat oamenii sa nu-l creada.

VIN NINSORILE

In urmatoarele doua zile va ninge in centrul si sudul tarii. Daca vom avea zapada de Revelion aflati in jurnal.