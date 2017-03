Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 29.03.2017

PARLAMENTARII, DESPRE REFERENDUM

Liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala decretul prin care Igor Dodon initiaza referendum in toamna. In timp ce socialistii lauda intentia presedintelui, deputatii de la putere spun ca nu e decat populism.

IGP: 40 DE ORDINE ÎN 12 ZILE

40 de ordine de restrictie in cazuri de violenta in familie au emis politistii in doua saptamani, de cand au dreptul sa o faca.

FĂRĂ UN DEPUTAT ŞI UN CONSILIER

PLDM ramane fara inca un deputat si fara unul din cei doi consilieri municipali. Acestia au anuntat ca parasesc partidul.