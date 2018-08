Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 29.08.2018

BEAT LA VOLAN, A PROVOCAT UN DEZASTRU

Beat crita si urmarit de politie, un sofer a izbit cu masina doua autoturisme pe strada Petricani. In rezultat doua femei si un copil au fost raniti.

PLEACĂ ÎN LACRIMI

La sfarsit de august moldovenii veniti acasa in vacanta pleaca din nou in tarile in care traiesc. Aeroportul e astazi aglomerat, la fel ca si vama Albita.

SCUMPĂ-I VIAȚA DE STUDENT

Studentii care nu au loc in camin sunt nevoiti sa inchirieze apartamente. La Chisinau preturile pornesc de la 200 de euro pentru o camera.