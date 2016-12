MAI PUȚINI POLIȚISTI

In lipsa unui concert de revelion in centrul capitalei, mai putini politisti vor asigura ordinea publica. 3 mii de ofiteri vor fi la datorie in noaptea dintre ani.

FURAU DIN CASE

Trei indivizi au fost retinuti la Telenesti dupa ce au dat mai multe spargeri in localitate. Au furat bunuri in valoare de 250 de mii de lei.

DODON ÎMPARTE PRIMELE DISTINCȚII

Igor Dodon a inmanat astazi primele distinctii de stat in calitate de presedinte. A decorat patru mame eroine.