Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 31.03.2017

SUNTEM MAI PUȚINI

In Moldova locuiesc in jur de trei milioane de oameni, mai putini decat in 2004. Datele recensamantului publicate astazi au fost criticate de liberali, iar mai multi tineri au pichetat Biroul de Statistica.

HOȚII AU FURAT CABLURILE

Un bloc din capitala a ramas aseara fara lumina din cauza unor hoti care au furat cablurile electrice de la subsol.

AU DESCOPERIT TREI MAŞINI FURATE

Un BMW, un Mercedes si o Toyota Land Cruiser furate au fost sechestrate in urma unei operatiuni a politistilor de la noi si din Germania.