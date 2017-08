Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Sorina Obreja - 31.08.2017

ZIUA LIMBII ROMÂNE

Ziua Limbii Romane a fost marcata la Chisinau cu depuneri de flori ale demnitarilor, iar acum in Piata Marii Adunari Nationale are loc un concert.

CU UŞILE ÎNCHISE

In lipsa bucatarilor, maine copiii de la doua gradinite din Chisinau, vor sta acasa. Institutiile nu pot sa-i primeasca.

CĂMINELE AU PRINS VIAȚĂ

Elevii si studentii, in schimb, sunt asteptati in institutiile de invatamant. Astazi, a fost galagie si aglomeratie in camine, unde studentii, dar si parintii lor au venit sa vada camerele.