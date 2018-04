Stirile Pro TV de la ora 20:00 cu Suada Karkouki - 08.04.2018

DEMOCRAȚII AU ÎMPĂRȚIT LUMINĂ

La Catedrala s-a impartit si lumina sfanta adusa de la Ierusalim. Ca in fiecare an primii au luat lumina oficialii, printre care mai multi deputati democrati, care au mers in Israel cu delegatia de la Mitroplie.

O LUMÂNARE A APRINS MAŞINA

O masina a fost facuta scrum aseara langa o biserica din localitatea Drumbrava dupa ce proprietara a lasat in ea lumanarea cu focul haric si a mers la slujba.

AU VESTIT ÎNVIEREA LUI ISUS

Zeci de enoriasi au mers astazi pe jos dintr-un capat in altul al Chisinaului vestind Invierea lui Isus, in traditionalul drum al Crucii.